ФГВФЛ получил более 309 млн грн от продажи активов ликвидируемых банков

“В течение прошлой недели состоялась продажа активов 32 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 309,51 млн грн грн. Из них на 269,29 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 39,40 млн грн — по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,22 млн грн получено от непосредственной продажи имущества банков, 0,60 млн грн — от продажи других активов”, - говорится в сообщении.

На этой неделе запланировано продать активы ликвидируемых банков на общую сумму 21 млрд 462,11 млн грн. Из них на сумму 20 млрд 223,50 млн грн выставлены права требования по кредитам и на 1 млн 30,51 млн грн — основные средства ликвидируемых банков. Кроме того, дебиторскую задолженность выставлено на продажу за 207,89 млн грн, активы группы “ценные бумаги” — за 0,21 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования погасил очередную часть кредита НБУ в сумме 900 млн грн.