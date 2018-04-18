ФГВФО отримав понад 309 млн грн від продажу активів банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи 32 банків на 309,51 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 32 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 309,51 млн грн. Із них на 269,29 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 39,40 млн грн — з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,22 млн грн отримано від безпосереднього продажу майна банків, 0,60 млн грн — від продажу інших активів”, — йдеться у повідомленні.
Цього тижня заплановано продати активи банків, що ліквідуються, на загальну суму 21 млрд 462,11 млн грн. Із них на суму 20 млрд 223,50 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на 1 млн 30,51 млн грн — основні засоби банків, що ліквідуються. Крім того, дебіторську заборгованість виставлено на продаж за 207,89 млн грн, активи групи “цінні папери” — за 0,21 млн грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування погасив чергову частку кредиту НБУ у сумі 900 млн грн.