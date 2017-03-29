Фестиваль цветения сакур состоялся в Вашингтоне

Ежегодно весной в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, проходит фестиваль Blossom Festival Cherry. Именно на время проведения фестиваля приходится самая активная фаза цветения японских вишневых деревьев.

Американский фотограф Марвин Боузер решил сфотографировать сакуры в садах Вашингтона, потому что через несколько дней после своего пика цветения цветы начнут опадать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фестиваль цветения сакуры Ханами начался в Японии

"Мой план состоял в том, чтобы захватить рассвет и первые лучи солнечного света, которые прикасаются к мягким розовым цветам. Но в тот день был густой туман. Позже я понял, что погода только подчеркнула таинственный фон для цветов", - рассказал Марвин.

Отметим, вишневые деревья "Yoshino" были завезены в США из Японии в 1912 году. Большинство сакур прижились, о чем свидетельствуют их большие узловатые стволы.

Как сообщал УНН, в Хмельницкий привезли японские сакуры.