Фестиваль цветения сакур состоялся в Вашингтоне

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120353 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179449 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130922 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125325 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117683 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106535 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107564 просмотра

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Фестиваль цветения сакур состоялся в Вашингтоне

Фестиваль цветения сакур состоялся в Вашингтоне

Киев  •  УНН

 • 31385 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Вашингтоне состоялся фестиваль Blossom Festival Cherry, во время которого прошло шоу, посвященное цветения сакур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Blade.

Ежегодно весной в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, проходит фестиваль Blossom Festival Cherry. Именно на время проведения фестиваля приходится самая активная фаза цветения японских вишневых деревьев.

Американский фотограф Марвин Боузер решил сфотографировать сакуры в садах Вашингтона, потому что через несколько дней после своего пика цветения цветы начнут опадать.

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"Мой план состоял в том, чтобы захватить рассвет и первые лучи солнечного света, которые прикасаются к мягким розовым цветам. Но в тот день был густой туман. Позже я понял, что погода только подчеркнула таинственный фон для цветов", - рассказал Марвин.

Отметим, вишневые деревья "Yoshino" были завезены в США из Японии в 1912 году. Большинство сакур прижились, о чем свидетельствуют их большие узловатые стволы.

Как сообщал УНН, в Хмельницкий привезли японские сакуры.

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