Фестиваль цвітіння сакур відбувся у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Вашингтоні відбувся фестиваль Blossom Festival Cherry, під час якого відбулося шоу з нагоди цвітіння сакур. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Blade.
Щороку навесні у Вашингтоні, столиці Сполучених Штатів Америки, відбувається фестиваль Blossom Festival Cherry. Саме на час проведення фестивалю припадає найактивніша фаза цвітіння японських вишневих дерев.
Американський фотограф Марвін Боузер вирішив сфотографувати сакури у садах Вашингтона, бо вже за декілька днів після свого піку цвітіння квіти почнуть опадати.
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“Мій план полягав у тому, щоб захопити світанок і перші промені сонячного світла, які торкаються до м'яких рожевих квітів. Але того дня був густий туман. Пізніше я зрозумів, що погода лише підкреслила таємничий фон для квітів”, - розповів Марвін.
Зазначимо, вишневі дерева “Yoshino” були завезені до Сполучених Штатів з Японії 1912 року. Більшість сакур прижилися, про що свідчать їхні великі вузлуваті стовбури.
Як повідомляв УНН, у Хмельницький привезли японські сакури.