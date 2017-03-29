Фестиваль цвітіння сакур відбувся у Вашингтоні

Щороку навесні у Вашингтоні, столиці Сполучених Штатів Америки, відбувається фестиваль Blossom Festival Cherry. Саме на час проведення фестивалю припадає найактивніша фаза цвітіння японських вишневих дерев.

Американський фотограф Марвін Боузер вирішив сфотографувати сакури у садах Вашингтона, бо вже за декілька днів після свого піку цвітіння квіти почнуть опадати.

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“Мій план полягав у тому, щоб захопити світанок і перші промені сонячного світла, які торкаються до м'яких рожевих квітів. Але того дня був густий туман. Пізніше я зрозумів, що погода лише підкреслила таємничий фон для квітів”, - розповів Марвін.

Зазначимо, вишневі дерева “Yoshino” були завезені до Сполучених Штатів з Японії 1912 року. Більшість сакур прижилися, про що свідчать їхні великі вузлуваті стовбури.

Як повідомляв УНН, у Хмельницький привезли японські сакури.