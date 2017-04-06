Фермеры Луганской области до сих пор не получили более 82 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Луганской области в течение 2016-го и в начале 2017 года пострадавшим в результате АЧС (африканская чума свиней - ред.) фермерам было выплачено 55 тыс. 645 грн компенсаций, однако еще 82 тыс. 770 грн до сих пор не выплачены. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте массовых коммуникаций Луганской ОГА.