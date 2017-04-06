Фермеры Луганской области до сих пор не получили более 82 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44627 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103448 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158930 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117522 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117176 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112943 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154197 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Фермеры Луганской области до сих пор не получили более 82 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

Фермеры Луганской области до сих пор не получили более 82 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней

Киев  •  УНН

 • 14008 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Луганской области в течение 2016-го и в начале 2017 года пострадавшим в результате АЧС (африканская чума свиней - ред.) фермерам было выплачено 55 тыс. 645 грн компенсаций, однако еще 82 тыс. 770 грн до сих пор не выплачены. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте массовых коммуникаций Луганской ОГА.

Так, при проведении мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней в Сватовском районе в пгт Сватово было изъято 29 голов свиней.

"В настоящее время владельцам изъятых свиней компенсированы средства Госказначейством в Сватовском районе в сумме 55 тыс. 645,43 грн", - сообщили в ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за угрожающих масштабов АЧС Ассоциация животноводов Украины обратилась в КМУ

В то же время, по данным ОГА, в Новоайдаровском районе в пгт Новоайдар в эпизоотическом очаге обнаружено и умертвлено 37 голов свиней.

"Новоайдаровским поселковым советом разработана программа по компенсации материального ущерба, связанного с проведением мероприятий по ликвидации АЧС, населению и предприятиям, организациям и ожидается выделение денежных средств на вышеуказанные мероприятия в сумме 82 тыс. 770 грн из районного бюджета. Решение о выделении средств принято на сессии Новоайдаровского районного совета 16 марта 2017 года", - сообщили в ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, новая инструкция по борьбе с АЧС до сих пор не утверждена.

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Добавим, что по итогам прошлого года экспорт свинины упал в 20 раз.

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