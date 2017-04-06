Фермеры Луганской области до сих пор не получили более 82 тыс. грн компенсаций за изъятых свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Луганской области в течение 2016-го и в начале 2017 года пострадавшим в результате АЧС (африканская чума свиней - ред.) фермерам было выплачено 55 тыс. 645 грн компенсаций, однако еще 82 тыс. 770 грн до сих пор не выплачены. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в департаменте массовых коммуникаций Луганской ОГА.
Так, при проведении мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней в Сватовском районе в пгт Сватово было изъято 29 голов свиней.
"В настоящее время владельцам изъятых свиней компенсированы средства Госказначейством в Сватовском районе в сумме 55 тыс. 645,43 грн", - сообщили в ОГА.
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В то же время, по данным ОГА, в Новоайдаровском районе в пгт Новоайдар в эпизоотическом очаге обнаружено и умертвлено 37 голов свиней.
"Новоайдаровским поселковым советом разработана программа по компенсации материального ущерба, связанного с проведением мероприятий по ликвидации АЧС, населению и предприятиям, организациям и ожидается выделение денежных средств на вышеуказанные мероприятия в сумме 82 тыс. 770 грн из районного бюджета. Решение о выделении средств принято на сессии Новоайдаровского районного совета 16 марта 2017 года", - сообщили в ОГА.
Напомним, как сообщал УНН, новая инструкция по борьбе с АЧС до сих пор не утверждена.
Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
Добавим, что по итогам прошлого года экспорт свинины упал в 20 раз.