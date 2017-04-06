Фермери Луганщини досі не отримали понад 82 тис. грн компенсацій за вилучених свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Луганській області протягом 2016 та початку 2017 року постраждалим внаслідок АЧС (африканська чума свиней — ред.) фермерам було виплачено 55 тис. 645 грн компенсацій, проте ще 82 тис. 770 грн досі не виплачені. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті масових комунікацій Луганської ОДА.
Так, під час проведення заходів із ліквідації африканської чуми свиней в Сватівському районі в смт Сватове було вилучено 29 голів свиней.
"На даний час власникам вилучених свиней компенсовані кошти Держказначейством у Сватівському районі в сумі 55 тис. 645,43 грн“, — повідомили у ОДА.
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Водночас, за даними ОДА, в Новоайдарівському районі в смт Новоайдарів в епізоотичному осередку виявлено та умертвлено 37 голів свиней.
“Новоайдарівською селищною радою розроблено програму з компенсації матеріальних збитків, пов’язаних з проведенням заходів з ліквідації АЧС, населенню та підприємствам, організаціям та очікується виділення грошових коштів на вищезазначені заходи у сумі 82 тис. 770 грн з районного бюджету. Рішення про виділення коштів прийняте на сесії Новоайдарівської районної ради 16 березня 2017 року”, — повідомили у ОДА.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, нова інструкція щодо боротьби з АЧС досі не затверджена.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
Додамо, що за підсумками минулого року експорт свинини впав у 20 разів.