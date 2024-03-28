Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  87691 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61123 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81342 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135843 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139948 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143183 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152147 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127180 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139890 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126571 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  544730 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  510858 просмотра

Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

Министерство ВС Франции предупреждает о фейковом сайте "Присоединяйся к Украине", целью которого является проведение дезинформационной кампании, направленной на граждан Франции.

Новости Мира •   •  6218 просмотра
Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

российские военные, вероятно, сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, при этом пилот, как сообщается, благополучно катапультировался.

Война •   •  8285 просмотра
В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети

Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ

Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, разместили пусковые установки "Бастион": 2 на мысе Тарханкут и 1 на мысе Фиолент, что повышает высокую вероятность использования ракет "Оникс" или "Циркон" в течение следующих 12 часов.

Война •   •  8747 просмотра
Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ

Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента

18-летний парень из Харьковской области переделывал и незаконно продавал огнестрельное оружие по всей Украине.

Криминал и ЧП •   •  7151 просмотра
Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента

Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

Одна женщина погибла и более 11 многоэтажек были повреждены в результате обстрела Николаевки Донецкой области четырьмя управляемыми ракетами со стороны российской армии.

Общество •   •  10018 просмотра
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

россия может начать масштабное наступление, подобное прошлогоднему, а способность Украины защитить себя сейчас выглядит менее уверенной, чем раньше, пишет The Economist.

Война •   •  9907 просмотра
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

Россияне обманывают местных жителей на оккупированных территориях, агитируя их вступать в так называемые "добровольческие" подразделения, которые на самом деле используются для прикрытия российских формирований.

Общество •   •  8403 просмотра
На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

28 марта россияне совершили масштабную атаку с целью глушения украинских телеканалов и трансляции вместо них российского пропагандистского контента.

Общество •   •  7573 просмотра
россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

Представитель кремля Дмитрий Песков предупреждает генерального директора Telegram, что платформа все чаще используется террористами в своих целях, но россия пока не планирует ее запрещать, хотя и ожидает большего внимания со стороны Павла Дурова.

Новости Мира •   •  7182 просмотра
Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

Украина заинтересована в строительстве трех новых трансграничных линий электропередач в Польшу для углубления интеграции украинской энергетической системы с Европой и стабилизации энергоснабжения после российских атак.

Экономика •   •  10405 просмотра
Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу