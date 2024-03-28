Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло

Французские спецслужбы обнаружили фальшивый сайт "Присоединяйся к Украине", целью которого было проведение дезинформационной кампании. Об этом сообщило министерство вооруженных сил Франции в соцсети X, передает УНН.

Дезинформация. Сейчас в сети X распространяется ссылка на сайт "Присоединяйся к Украине", который использует ту же графику, что и правительственные сайты. Этот сайт является фейковым правительственным сайтом - говорится в сообщении министерства.

По данным французского ведомства, сайт ретранслировался в социальных сетях злонамеренными аккаунтами для проведения дезинформационной кампании.

Дополнение

Законодатели Национального собрания Франции в среду поддержали законопроект, предложенный партией президента Эммануэля Макрона "Возрождение" для борьбы с иностранным вмешательством.

