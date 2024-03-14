Фейковые сообщения от супермаркетов: в полиции предупредили о новой мошеннической схеме

Правоохранители предупреждают, что в последнее время украинцы получают фейковые сообщения от якобы супермаркетов, благодаря которым мошенники получают доступ к банковским счетам граждан. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, пишет УНН.

Детали

"Успей получить 1000 гривен на собственную карточку" - такие сообщения получают украинцы якобы от сети супермаркетов. На самом деле - это мошенники - отмечают полицейские.

Как действуют злоумышленники?

Присылают в мессенджеры сообщения, содержащие фишинговую ссылку.

Предлагают перейти по ссылке, чтобы ввести персональные данные и подтвердить операцию в интернет-банкинге.



Получают доступ к счетам.



В Киеве будут судить молодых мошенников, которые создали фейковые инвестиционные Telegram-каналы и обманули потерпевших на 400 тысяч гривен

Правоохранители также дали несколько советов о том, как уберечь себя и не попасть на крючок мошенников.

Не переходите по сомнительным ссылкам.

Узнавайте о подобных акциях на официальном сайте сети или непосредственно в супермаркете.



Не вводите CVV-коды, сроки действия карты, другую персональную и финансовую информацию.



Дополнение

В полиции добавляют, что если вы все же передали данные мошенникам - немедленно заблокируйте карту и обратитесь в полицию.

Напомним

В МВД предупредили, что мошенники звонят пенсионерам-переселенцам, представляясь представителями Пенсионного фонда, и просят предоставить банковские реквизиты якобы для подтверждения личности и продолжения выплат.