Федоров призвал нардепов поддержать законопроект о растаможке автомобилей в "Дії"

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал народных депутатов поддержать законопроект о таможенном оформлении автомобилей в "Дія". Об этом говорится в его сообщении в Telegram, передает УНН.

Детали

Он пояснил, что сейчас у каждого народного депутата есть возможность присоединиться к соавторству закона о растаможке в "Дії".

Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось

Это мощный антикоррупционный закон, который убирает человеческий фактор из процесса растаможки. Закон регистрируется именно в этот момент (карточка документа: 1416063) - говорится в заметке Федорова.

Дополнение

Верховная Рада в феврале провалила голосование за принятие за основу законопроектов №7466 и №7468 о таможенном оформлении транспортных средств (ТС) через приложение "Дія" и по новой формуле: их поддержали соответственно 212 и 206 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров неоднократно говорил, что растаможка авто в несколько кликов в "Дії" сделает услугу простой и антикоррупционной, поскольку такая процедура исключает человеческий фактор.

Напомним,

Украинская платформа "Дія" теперь предлагает услугу перерегистрации автомобилей в два клика для купли-продажи онлайн, что делает процесс более прозрачным и автоматизированным, устраняя потребность в посредниках и уменьшая коррупционные риски.

В "Дії" планируют ввести проект для чиновников Дія.Офіс - Шмыгаль