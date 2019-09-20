Федоров до 1 октября назначит своих заместителей

“До 1 октября у нас стоит задача уже официально ввести в должность своих заместителей. У меня будет очень сильная команда заместителей. Затем на базе функций и наших целей мы будем коммуницировать с вами (с участниками форума — ред.) и внедрять проекты в систему координат”, — сказал Федоров.

Напомним, Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.