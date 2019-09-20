Федоров до 1 жовтня призначить своїх заступників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. До 1 жовтня віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров офіційно призначить на посади всіх своїх заступників. Про це він заявив сьогодні під час Open Data Forum, передає кореспондент УНН.
“До 1 жовтня в нас стоїть завдання вже офіційно ввести на посаду своїх заступників. В мене буде дуже сильна команда заступників. Потім на базі функцій і наших цілей ми будемо комунікувати з вами (з учасниками форуму — ред.) і впроваджувати проекти в систему координат”, — сказав Федоров.
Нагадаємо, Україна за три роки має увійти у ТОП-3 країн у сфері відкритих даних у світі.