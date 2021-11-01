ФБР недооценили предупреждение о подготовке штурма Конгресса США – WP

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“Тревогу избивали местные чиновники, информаторы ФБР, компании, владеющие социальными медиа, бывшие чиновники, занимавшиеся вопросами национальной безопасности, исследователи, законодатели и информаторы”, — пишет газета, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы и информацию, которую предоставили участники тех событий. Однако, как утверждает издание, представители федеральных силовых ведомств не придали этой информации должного значения и не предприняли адекватных ответных действий.

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В частности, в одном из случаев ФБР было предупреждено о том, что сторонники Дональда Трампа, который в то время был президентом США, обсуждают в интернете, как им тайком провезти в столицу оружие, чтобы “победить” над полицией, а затем арестовать членов Конгресса. ФБР, согласно этим данным, передало эту информацию местным правоохранительным органам в Вашингтоне, однако не стало начинать расследование. В то же время, как отмечает газета, полиция Капитолия, непосредственно отвечавшая за безопасность здания Конгресса, была дезорганизована и не подготовлена.

Штурм Конгресса США

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года в стране, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.