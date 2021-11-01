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ФБР недооценили предупреждение о подготовке штурма Конгресса США – WP

Киев • УНН

 • 20549 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и другие американские силовые структуры не уделили должного внимания многочисленным предупреждениям о подготовке штурма Конгресса США и в результате не смогли предотвратить события 6 января. Это утверждает в воскресенье газета The Washington Post, которая основывается на выводах результатов проведенного журналистами издания расследования, передает УНН.

ФБР недооценили предупреждение о подготовке штурма Конгресса США – WP

Цитата

“Тревогу избивали местные чиновники, информаторы ФБР, компании, владеющие социальными медиа, бывшие чиновники, занимавшиеся вопросами национальной безопасности, исследователи, законодатели и информаторы”, — пишет газета, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы и информацию, которую предоставили участники тех событий. Однако, как утверждает издание, представители федеральных силовых ведомств не придали этой информации должного значения и не предприняли адекватных ответных действий.

Подробности

В частности, в одном из случаев ФБР было предупреждено о том, что сторонники Дональда Трампа, который в то время был президентом США, обсуждают в интернете, как им тайком провезти в столицу оружие, чтобы “победить” над полицией, а затем арестовать членов Конгресса. ФБР, согласно этим данным, передало эту информацию местным правоохранительным органам в Вашингтоне, однако не стало начинать расследование. В то же время, как отмечает газета, полиция Капитолия, непосредственно отвечавшая за безопасность здания Конгресса, была дезорганизована и не подготовлена.

Штурм Конгресса США

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года в стране, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.

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