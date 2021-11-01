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ФБР недооцінили попередження про підготовку штурму Конгресу США - WP

Київ • УНН

 • 20549 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США та інші американські силові структури не приділили належної уваги численним попередженням про підготовку штурму Конгресу США і в результаті не змогли запобігти подіям 6 січня. Це стверджує в неділю газета The Washington Post, яка ґрунтується на висновках на результатах проведеного журналістами видання розслідування, передає УНН.

ФБР недооцінили попередження про підготовку штурму Конгресу США - WP

Цитата

“Тривогу били місцеві чиновники, інформатори ФБР, компанії, які володіють соціальними медіа, колишні чиновники, які займалися питаннями національної безпеки, дослідники, законодавці та інформатори”, — пише газета, посилаючись на документи, що опинилися в її розпорядженні, і інформацію, яку надали учасники тих подій. Проте, як стверджує видання, представники федеральних силових відомств не надали цієї інформації належного значення і не зробили адекватних дій у відповідь.

Деталі

Зокрема, в одному з випадків ФБР було попереджено про те, що прихильники Дональда Трампа, який на той час був президентом США, обговорюють в інтернеті, як їм потай провезти до столиці зброю, щоб “перемогти” над поліцією, а потім заарештувати членів Конгрес. ФБР, згідно з цими даними, передало цю інформацію місцевим правоохоронним органам у Вашингтоні, проте не стало починати розслідування. Водночас, як зазначає газета, поліція Капітолію, яка безпосередньо відповідала за безпеку будівлі Конгресу, була “дезорганізована та не підготовлена”.

Штурм Конгресу США

6 січня прихильники Трампа увірвалися до будівлі Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року в країні, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Під час заворушень усередині будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, було зафіксовано не пов’язані між собою випадки смерті ще кількох людей, кваліфіковані як НП медичного характеру. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.

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