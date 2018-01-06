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ФБР не нашло доказательств "акустических атак" на дипломатов США на Кубе

Киев • УНН

 • 11630 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Федеральное бюро расследований США сообщило Гавану о том, что не выявило доказательств совершения “акустических атак” в отношении американских дипломатов на Кубе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение сенатора-республиканца Джеффа Флэйк телекомпании АВС.

ФБР не нашло доказательств "акустических атак" на дипломатов США на Кубе

Джефф Флэйк, который входит в состав комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса, изложил содержание своих встреч 5 января с кубинскими должностными лицами и отметил, что у него нет оснований не верить им. “Кубинское министерство внутренних дел говорит, что, как им сказал ФБР, свидетельств акустических атак нет. Даже с учетом выбранного термина „атака“, доказательств ее осуществления нет”, - указал сенатор, уточнив, что сотрудники ФБР четыре раза побывали на Кубе с целью изучить обстоятельства инцидентов.

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“Никто не утверждает, что с этими людьми ничего не происходило. Однако нет свидетельств того, что это было преднамеренное нападение или со стороны кубинцев, или кого-то еще. Я не стану раскрывать, с чем меня ознакомили на секретном брифинге, однако ничего не расходится с тем, что сказали кубинцы. Считаю, что ФБР скажет то же самое”, - добавил Флэйк.

Как ранее сообщало УНН, власти США утверждают, что в результате каких-то “акустических атак” в Гаване с ноября 2016 по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата. Устройство спровоцировал этот звук, остается неизвестным. Дипломаты, пострадавших в Гаване, сообщили, что звуки поражают их экстремальными объемами. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване “акустическим атакам”, обнаружено не было, а сами “атаки” могли быть просто стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за эти атаки. 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Официальная Гавана убеждена, что заявления Вашингтона о “акустические” атаки на американских дипломатов направлены на подрыв двусторонних отношений.

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