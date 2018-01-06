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ФБР не знайшло доказів "акустичних атак" на дипломатів із США на Кубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США повідомило Гавану про те, що не виявило доказів вчинення “акустичних атак” щодо американських дипломатів на Кубі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення сенатора-республіканця Джефа Флейка телекомпанії АВС. 

ФБР не знайшло доказів "акустичних атак" на дипломатів із США на Кубі

Джеф Флейк, який входить до складу комітету із закордонних справ верхньої палати Конгресу, виклав зміст своїх зустрічей 5 січня з кубинськими посадовими особами і зазначив, що у нього немає підстав не вірити їм. “Кубинське міністерство внутрішніх справ каже, що, як їм сказало ФБР, свідоцтв акустичних атак немає. Навіть з урахуванням обраного терміна "атака", доказів її здійснення немає”, — вказав сенатор, уточнивши, що співробітники ФБР чотири рази побували на Кубі з метою вивчити обставини інцидентів.

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“Ніхто не стверджує, ніби з цими людьми нічого не відбувалося. Однак немає свідчень того, що це було навмисний напад або з боку кубинців, або когось еще. Я не стану розкривати, з чим мене ознайомили на секретному брифінгу, проте нічого не розходиться з тим, що сказали кубинці. Вважаю, що ФБР скаже те ж саме”, - додав Флейк.

Як раніше повідомляло УНН, влада США стверджують, що в результаті якихось “акустичних атак” в Гавані з листопада 2016 року по серпень нинішнього постраждали 24 американських дипломата. Який пристрій спровокував цей звук, залишається невідомим. Дипломати, які постраждали у Гавані, повідомили, що звуки вражають їх екстремальними обсягами. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху. У жовтні кубинські експерти повідомили про попередні результати свого розслідування. За їх словами, ніяких доказів того, що американські дипломати дійсно піддалися в Гавані “акустичним атакам”, виявлено не було, а самі “атаки” могли бути просто скрекотом цвіркунів або цикад. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба несе відповідальність за ці атаки. 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про "акустичні" атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин.

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