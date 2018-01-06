ФБР не знайшло доказів "акустичних атак" на дипломатів із США на Кубі

Джеф Флейк, який входить до складу комітету із закордонних справ верхньої палати Конгресу, виклав зміст своїх зустрічей 5 січня з кубинськими посадовими особами і зазначив, що у нього немає підстав не вірити їм. “Кубинське міністерство внутрішніх справ каже, що, як їм сказало ФБР, свідоцтв акустичних атак немає. Навіть з урахуванням обраного терміна "атака", доказів її здійснення немає”, — вказав сенатор, уточнивши, що співробітники ФБР чотири рази побували на Кубі з метою вивчити обставини інцидентів.

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“Ніхто не стверджує, ніби з цими людьми нічого не відбувалося. Однак немає свідчень того, що це було навмисний напад або з боку кубинців, або когось еще. Я не стану розкривати, з чим мене ознайомили на секретному брифінгу, проте нічого не розходиться з тим, що сказали кубинці. Вважаю, що ФБР скаже те ж саме”, - додав Флейк.

Як раніше повідомляло УНН, влада США стверджують, що в результаті якихось “акустичних атак” в Гавані з листопада 2016 року по серпень нинішнього постраждали 24 американських дипломата. Який пристрій спровокував цей звук, залишається невідомим. Дипломати, які постраждали у Гавані, повідомили, що звуки вражають їх екстремальними обсягами. Вони нібито скаржилися на нудоту, запаморочення і втрату слуху. У жовтні кубинські експерти повідомили про попередні результати свого розслідування. За їх словами, ніяких доказів того, що американські дипломати дійсно піддалися в Гавані “акустичним атакам”, виявлено не було, а самі “атаки” могли бути просто скрекотом цвіркунів або цикад.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба несе відповідальність за ці атаки. 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Офіційна Гавана переконана, що заяви Вашингтона про "акустичні" атаки на американських дипломатів спрямовані на підрив двосторонніх відносин.