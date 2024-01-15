Favbet Foundation организовал поездку украинца Андрея Трушко на чемпионат Европы по шахматам

Украинец Андрей Трушко стал участником чемпионата Европы по шахматам - European Rapid and Blitz Championship 2023. Соревнования проходили в столице Хорватии - в городе Загребе. Юноша посетил турнир при поддержке Управления по делам молодежи и спорта Деснянской РГА, также помощь во время поездки была оказана благотворительным фондом Favbet Foundation, передает УНН.

Юный спортсмен посетил чемпионат по быстрым и блиц-шахматам в Европе, на котором занял 91-е место среди 150 участников.

Ранее воспитанник Детско-юношеской спортивной школы №23 Деснянского района Киева уже одержал победу в 17-летнем возрасте на чемпионате Украины среди взрослых. Также Андрей Трушко выполнил норматив для присвоения спортивного звания "Мастер спорта Украины", которое получит в этом году.

"В нашей стране не только настоящие таланты, но и настоящие борцы за победу. Андрей Трушко – один из них. Достижение Андрея - это свидетельство силы и разума, поэтому наша команда фонда и дальше будет поддерживать молодые таланты. Спорт объединяет, а у Украины есть все возможности отличаться в мире шахмат благодаря таким ярким представителям", - комментируют в Favbet Foundation.

Команда благотворительного фонда запустила масштабный проект "Клуб Супергероев" с целью раскрыть суперспособности у детей. В рамках инициативы Favbet Foundation уже организовал три проекта для малышей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ. Более 5500 украинских школьников получили боксы с канцелярией, а 352 юношей прошли бесплатное ІТ-обучение. Favbet Foundation также положил начало и бесплатным секциям по футболу, баскетболу, борьбе и боксу, которые работают и сегодня, популяризируя спорт.