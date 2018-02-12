ФАО: выяснить степень распространения АЧС в Украине - невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Из-за ограниченного потенциала официальных украинских ветслужб по быстрому выявлению и подтверждению заболевания, выяснить степень распространения АЧС в Украине невозможно. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает УНН.
Сообщается, что АЧС представляет угрозу для украинского сектора свиноводства не первый год. С 2012 года было зарегистрировано 326 вспышек заболевания, а распространение вируса в Украине уже привело к серьезным социально-экономическим последствиям.
И хотя Украина предприняла шаги по искоренению болезни, отрицательное воздействие вируса на внутренний рынок мяса сохраняется, констатируют в ФАО.
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Потенциал официальных украинских ветеринарных служб по быстрому выявлению и подтверждению заболевания ограничен. Поэтому, выяснить степень распространения АЧС в Украине по-прежнему "не представляется возможным".
"Согласно прогнозам экспертов, если болезнь не контролировать при помощи своевременных и правильных мер, негативное влияние распространения АЧС в Украине, вероятно, будет усугубляться и приведет к новым рискам для фермеров и переработчиков свинины", - прогнозирует организация.
Напомним, убытки свиноводов из-за АЧС могут достичь 30 млрд грн. http://www.unn.com.ua/ru/news/1714352-zbitki-svinariv-cherez-achs-mozhut-dosyagti-30-mlrd-grn-d-prikhodko