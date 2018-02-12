ФАО: з'ясувати ступінь поширення АЧС в Україні - неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Через обмежений потенціал офіційних українських ветслужб по швидкому виявленню та підтвердженню захворювання, з'ясувати ступінь поширення АЧС в Україні неможливо. Про це повідомляє продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО), передає УНН.
Повідомляється, що АЧС є загрозою для українського сектора свинарства не перший рік. З 2012 року було зареєстровано 326 спалахів захворювання, а поширення вірусу в Україні вже призвело до серйозних соціально-економічних наслідків.
І хоча Україна зробила кроки щодо викорінення хвороби, негативний вплив вірусу на внутрішній ринок м'яса зберігається, констатують в ФАО.
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Потенціал офіційних українських ветеринарних служб по швидкому виявленню та підтвердженню захворювання обмежений. Тому, з'ясувати ступінь поширення АЧС в Україні як і раніше "не представляється можливим".
"Згідно з прогнозами експертів, якщо хвороба не контролювати за допомогою своєчасних і правильних заходів, негативний вплив поширення АЧС в Україні, ймовірно, буде збільшуватися і призведе до нових ризиків для фермерів і переробників свинини", - прогнозує організація.
Нагадаємо, збитки свинарів через АЧС можуть досягти 30 млрд грн.