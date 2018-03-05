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Falcon 9 запустит испанский телекоммуникационный спутник Hispasat

Falcon 9 запустит испанский телекоммуникационный спутник Hispasat

Киев  •  УНН

 • 8727 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 совершит во вторник запуск телекоммуникационного спутника Hispasat 30W-6 для Испании. Спутник станет самым тяжелым грузом когда-нибудь доставленным ракетой американского разработчика на геостационарную орбиту, передает УНН со ссылкой на микроблог главы компании SpaceX Илона Маска в Twitter.

“Сегодня вечером (вторник по киевскому времени) пятидесятый полет Falcon 9, запускаем (спутник) Hispasat для Испании. Весом в 6 тонн и величиной почти с городской автобус, это будет самый большой геостационарной спутник, который мы когда-либо запускали”, - написал Маск.

Запуск спутника с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на 7:33 по киевскому времени 6 марта. Ранее планировалось, что старт состоится в конце февраля, но он был отложен по техническим причинам.

Спутник Hispasat 30W-6 предназначен для передачи телевизионного сигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.

Напомним, 1 марта американская компания United Launch Alliance (ULA) в четверг провела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S. Трансляция запуска велась на сайте компании.

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