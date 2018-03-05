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Falcon 9 запустить іспанський телекомунікаційний супутник Hispasat

Falcon 9 запустить іспанський телекомунікаційний супутник Hispasat

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Ракета-носій Falcon 9 здійснить у вівторок запуск телекомунікаційного супутника Hispasat 30W-6 для Іспанії. Супутник стане найважчим вантажем коли-небудь доставленим ракетою американського розробника на геостаціонарну орбіту, передає УНН з посиланням на мікроблог глави компанії SpaceX Ілона Маска у Twitter.

“Сьогодні ввечері (вівторок за київським часом) п’ятдесятий політ Falcon 9, запускаємо (супутник) Hispasat для Іспанії. Вагою в 6 тонн і величиною майже з міський автобус, це буде найбільший геостаціонарній супутник, який ми коли-небудь запускали”, — написав Маск.

Запуск супутника з космодрому на мисі Канаверал у Флориді запланований на 7:33 за київським часом 6 березня. Раніше планувалося, що старт відбудеться в кінці лютого, але він був відкладений з технічних причин.

Супутник Hispasat 30W-6 призначений для передачі телевізійного сигналу, відеосигналів, а також забезпечення широкосмугового доступу в інтернет у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Північній Африці.

Нагадаємо, 1 березня американська компанія United Launch Alliance (ULA) в четвер здійснила з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) запуск важкої ракети-носія Atlas V з метеорологічним супутником GOES-S. Трансляція запуску велася на сайті компанії.

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