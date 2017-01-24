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Специалист: инвесторы, которые покупают коммерческую недвижимость, придирчивее за покупателей жилья

Специалист: инвесторы, которые покупают коммерческую недвижимость, придирчивее за покупателей жилья

Киев • УНН

 • 4503 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Вкладывая средства в коммерческую недвижимость, инвесторы более тщательно и придирчиво изучают потенциальный объект приобретения, чем те, кто покупает жилье. Об этом в комментарии УНН рассказал специалист отдела продаж ПАО "ХК" Киевгорстрой "Дмитрий Миндалин.

"Инвестору мы условия ни в коем случае не диктуем, но сами инвесторы анализируют то место, куда они планируют вкладывать средства на предмет наличия конкурентов. Например, часто, если рядом находится аптека, то они аптеку ставить там не будут, будут делать что-то другое. Иногда люди покупают, чтобы просто вложить средства, затем сдают в аренду. Бизнес подстраивается под нужды населения, что там живет. Будущие собственники помещений проводят тщательный анализ. Выбирают даже тщательнее, чем покупатели квартир ", - рассказал Д.Миндалин.

По словам специалиста, потенциальные инвесторы изучают будущую рентабельность бизнеса, учитывая расположение помещений, перспективы развития района, конкуренцию и другие факторы.

Как сообщили в "Киевгорстрой", коммерческие помещения предусмотрены во всех жилых комплексах, которые возводит холдинг.

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