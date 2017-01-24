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Фахівець: інвестори, які купують комерційну нерухомість, прискіпливіші за покупців житла

Фахівець: інвестори, які купують комерційну нерухомість, прискіпливіші за покупців житла

Київ • УНН

 • 4503 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Вкладаючи кошти в комерційну нерухомість, інвестори ретельніше та прискіпливіше вивчають потенційний об’єкт придбання, ніж ті, хто купує житло. Про це у коментарі УНН розповів фахівець відділу продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” Дмитро Міндалін.

"Інвестору ми умови ні в якому разі не диктуємо, але самі інвестори аналізують те місце, куди вони планують вкладати кошти на предмет наявності конкурентів. Наприклад, часто, якщо поряд знаходиться аптека, то вони аптеку ставити там не будуть, робити щось інше. Іноді люди купують, щоб просто вкласти кошти, потім здають в оренду. Бізнес підлаштовується під потреби населення, яке там мешкає. Майбутні власники приміщень проводять ретельний аналіз. Обирають навіть прискіпливіше, ніж покупці квартир", - розповів Д.Міндалін.

За словами фахівця, потенційні інвестори вивчають майбутню рентабельність бізнесу, зважаючи на розташування приміщень, перспективи розвитку району, конкуренцію та інші фактори.

Як повідомили у "Київміськбуд", комерційні приміщення передбачені у всіх житлових комплексах, які зводить холдинг.

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