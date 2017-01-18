Ф.Могерини присоединилась к переговорам с П.Порошенко в Давосе

"К переговорам П.Порошенко с В.Домбровскисом присоединилась Ф.Могерини", - написал он.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе начал переговоры с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Президент Петр Порошенко 18 января также встретится с бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.