Ф.Могерини присоединилась к переговорам с П.Порошенко в Давосе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Давосе присоединилась к переговорам Президента Петра Порошенко с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"К переговорам П.Порошенко с В.Домбровскисом присоединилась Ф.Могерини", - написал он.
Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе начал переговоры с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.
Президент Петр Порошенко 18 января также встретится с бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.