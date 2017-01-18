Ф.Могеріні долучилася до переговорів із П.Порошенком у Давосі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні в Давосі долучилася до переговорів президента Петра Порошенка з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом. Про це в Twitter написав прес-секретар президента Святослав Цеголко, передає УНН.
"До переговорів П.Порошенка з В.Домбровскісом долучилася Ф.Могеріні", - написав він.
Нагадаємо, напередодні президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі розпочав переговори з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.
Президент Петро Порошенко 18 січня також зустрінеться з колишнім президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем.