Ф. Фийон опроверг получения 50 тыс. долл. за встречу бизнесменов с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта УНН. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал лживой информацию о получении им 50 тыс. долларов за организацию встречи ливанского бизнесмена Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным, передает УНН со ссылкой на L'Express.
"Это - ложь", - сказал Ф. Фийон.
По его словам, он получил указанную сумму от Ф.Махзуми за консультирование компании Future Pipe Industries - за "абсолютно законную профессиональную деятельность".
Напомним, французский еженедельник Le Canard Enchaîné сообщил, что Ф.Фийон якобы получил 50 тыс. долл. за организацию встреч представителей бизнеса с В.Путиным.
Как сообщал УНН, представитель президента России Дмитрий Песков категорически опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал встречу ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора концерна Total Патрика Пуянне с Владимиром Путиным.