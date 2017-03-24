Ф. Фийон опроверг получения 50 тыс. долл. за встречу бизнесменов с Путиным

"Это - ложь", - сказал Ф. Фийон.

По его словам, он получил указанную сумму от Ф.Махзуми за консультирование компании Future Pipe Industries - за "абсолютно законную профессиональную деятельность".

Напомним, французский еженедельник Le Canard Enchaîné сообщил, что Ф.Фийон якобы получил 50 тыс. долл. за организацию встреч представителей бизнеса с В.Путиным.

Как сообщал УНН, представитель президента России Дмитрий Песков категорически опроверг сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон за вознаграждение организовал встречу ливанского миллиардера Фуада Махзуми и гендиректора концерна Total Патрика Пуянне с Владимиром Путиным.



Fillon dément avoir touché 50000 dollars pour ... LEXPRESS