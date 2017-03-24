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Ф.Фійон спростував отримання 50 тис. дол. за зустріч бізнесменів із В.Путіним

Ф.Фійон спростував отримання 50 тис. дол. за зустріч бізнесменів із В.Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня УНН. Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон назвав брехливою інформацію про отримання ним 50 тис. доларів за організацію зустрічі ліванського бізнесмена Фуада Махзумі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на L'Express.

"Це - брехня", - сказав Ф.Фійон.

За його словами, він отримав зазначену суму від Ф.Махзумі за консультування компанії Future Pipe Industries - за "абсолютно законну професійну діяльність".

Нагадаємо, французький тижневик Le Canard Enchaîné повідомив, що Ф.Фійон нібито отримав 50 тис. дол. за організацію зустрічей представників бізнесу з В.Путіним.

Як повідомляв УНН, речник президента Росії Дмитро Пєсков категорично спростував повідомлення про те, що кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон за винагороду організував зустріч ліванського мільярдера Фуада Махзумі і гендиректора концерну Total Патріка Пуянне з Володимиром Путіним.


Fillon dément avoir touché 50 000 dollars pour... LEXPRESS

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