Ф.Фійон спростував отримання 50 тис. дол. за зустріч бізнесменів із В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон назвав брехливою інформацію про отримання ним 50 тис. доларів за організацію зустрічі ліванського бізнесмена Фуада Махзумі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на L'Express.
"Це - брехня", - сказав Ф.Фійон.
За його словами, він отримав зазначену суму від Ф.Махзумі за консультування компанії Future Pipe Industries - за "абсолютно законну професійну діяльність".
Нагадаємо, французький тижневик Le Canard Enchaîné повідомив, що Ф.Фійон нібито отримав 50 тис. дол. за організацію зустрічей представників бізнесу з В.Путіним.
Як повідомляв УНН, речник президента Росії Дмитро Пєсков категорично спростував повідомлення про те, що кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон за винагороду організував зустріч ліванського мільярдера Фуада Махзумі і гендиректора концерну Total Патріка Пуянне з Володимиром Путіним.