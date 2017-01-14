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Ф. Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

Ф. Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

Киев • УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Французские правые силы официально выдвинули кандидатом в президенты победителя праймериз консервативной Республиканской партии, бывшего премьер-министра Франсуа Фийона, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Как говорят однопартийцы бывшего соратника Николя Саркози, церемония номинации господина Фийона прошла скромно, “без блесток и роскоши”.

“Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но — никаких зигзагов и гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд”, — заявил кандидат, вспомнив действующего, непопулярного президента Франции.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийона избрали в парламент. Он стал тогда самым молодым членом Национального собрания Франции.

Затем депутат был в партии Жака Ширака “Союз за народное движение”. Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики.

С 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози он был премьер-министром.

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