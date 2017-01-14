Ф.Фійон офіційно став кандидатом у президенти Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Французькі праві сили офіційно висунули кандидатом в президенти переможця праймеріз консервативної Республіканської партії, колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як кажуть однопартійці колишнього соратника Ніколя Саркозі, церемонія номінації пана Фійона пройшла скромно, "без блискіток і розкоші".
"Я буду роз'яснювати і уточнювати свою програму, збагачувати її вашими найкращими ідеями, але - жодних зигзагів, жодного ворожіння на ромашці. Мене звуть Франсуа Фійон, а не Франсуа Олланд", - заявив кандидат, згадавши чинного, непопулярного президента Франції.
1981 року, у віці 27 років, Фійона обрали до парламенту. Він став тоді наймолодшим членом Національних зборів Франції.
Потім депутат був у партії Жака Ширака "Союз за народний рух". Партія виступала за сильну централізовану державу і дотримувалася консервативної політики.
З 2007 по 2012 рік за президента Ніколя Саркозі він був прем'єр-міністром.