Эйфелева башня погасла в память о жертвах теракта в Египте

"Я выражаю соболезнования семьям жертв и поддержку пострадавшим. Сегодня в полночь огни Эйфелевой башни погаснут в знак траура по жертвам в Египте", - написала она.

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Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв . В результате взрыва погибли более 150 человек. Украинская среди пострадавших и погибших нет.

Как сообщал ранее УНН, в последний раз Эйфелева башня погасила свои огни , чтобы отдать должное жертвам двух трагедий: нападения с ножом на жителей французского портового города Марсель и массовую стрельбу в Лас-Вегасе.