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Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті

Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті

Київ • УНН

 • 13551 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сяйво Ейфелевої вежі погасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертви атаки на мечеть в Єгипті. Про це у своєму Тwitter повідомила мер Парижа Анн Ідальго, передає УНН.

"Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть в знак жалоби за жертвами в Єгипті", - написала вона.

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Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

Як повідомляв раніше УНН, востаннє Ейфелева вежа погасила свої вогні, щоб віддати належне жертвам двох трагедій: нападу з ножем на жителів французького портового міста Марсель і масову стрілянину в Лас-Вегасі.

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