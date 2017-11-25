Ейфелева вежа згасла в пам'ять про жертви теракту в Єгипті

"Я висловлюю співчуття сім'ям жертв і підтримку постраждалим. Сьогодні опівночі вогні Ейфелевої вежі згаснуть в знак жалоби за жертвами в Єгипті", - написала вона.

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Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 150 осіб. Українців серед постраждалих і загиблих немає.

Як повідомляв раніше УНН, востаннє Ейфелева вежа погасила свої вогні, щоб віддати належне жертвам двох трагедій: нападу з ножем на жителів французького портового міста Марсель і масову стрілянину в Лас-Вегасі.