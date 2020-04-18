Эвакуированные во время пожара в Житомирской вернулись к поселениям восстанавливать жилье
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Около 50 человек, которых из-за пожара эвакуировали из Чернобыльской зоны, вернулись восстанавливать свои дома. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время экстренного брифинга, передает корреспондент.
По его словам, все жители, которых эвакуировали, представители религиозной общины, решили поселиться вдали от цивилизации.
"В населенных пунктах Личманы и Магдин, которые были выселены после Чернобыльской катастрофы около 10 лет назад, поселилась религиозная община, которая решила жить отдельно от цивилизации. Фактически они занимались земледелием и скотоводством. Пожар привел к тому, что их пришлось эвакуировать. 16 апреля, когда пожар начала приближаться к этим поселений, 48 человек были эвакуированы и заселены в дом культуры в селе Гладковичи. Их обеспечили матрасами, одеялами и питанием.
После того, как пожар удалось локализовать, они решили вернуться в населенные пункты ", - сказал губернатор Житомирщины.
Сейчас областная и районная администрации собирают помощь, которую попросили жители Магдин и Личманив.
"Они просят помочь теплой одеждой, обувью, стройматериалами. Они решили восстанавливать свои жилища. Также они просят обеспечить их велосипедами и пищей для животных ", - рассказал Виталий Бунечко.
Напомним, ранее стало известно, что из очага пожаров в Житомирской области эвакуировали около 50 человек .