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Евакуйовані під час пожежі на Житомирщині повернулися до поселень відновлювати житло

Евакуйовані під час пожежі на Житомирщині повернулися до поселень відновлювати житло

Київ • УНН

 • 9395 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Близько 50 людей, яких через пожежу евакуювали з Чорнобильської зони, повернулися відбудовувати власні домівки. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час екстреного брифінгу, передає кореспондент УНН.

За його словами, усі мешканці, яких евакуювали, представники релігійної громади, які вирішили поселитися далеко від цивілізації.

“У населених пунктах Личмани та Магдин, які були виселені після Чорнобильської катастрофи близько 10 років тому, поселилася релігійна громада, яка вирішила жити окремо від цивілізації. Фактично вони займалися землеробством і скотарством. Пожежа призвела до того, що їх довелося евакуювати. 16 квітня, коли пожежа почала наближатися до цих поселень, 48 людей були евакуйовані та заселені до будинку культури у селі Гладковичі. Їх забезпечили матрацами, ковдрами та харчуванням.
Після того, як пожежу вдалося локалізувати, вони вирішили повернутися в населені пункти”, — сказав губернатор Житомирщини.

Наразі обласна та районна державні адміністрації збирають допомогу, яку попросили жителі Магдина та Личманів.

“Вони просять допомогти теплим одягом, взуттям, будматеріалами. Вони вирішили відновлювати свої оселі. Також вони просять забезпечити їх велосипедами та їжею для тварин”, — розповів Віталій Бунечко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з осередку пожеж у Житомирській області евакуювали близько 50 людей.

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