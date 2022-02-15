Эвакуационные рейсы и множество хасидов в аэропорту: как Израиль вывозит своих граждан из Украины

Израиль увеличивает количество эвакуационных самолетов

13 февраля премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил о намерении эвакуировать как можно больше израильтян из Украины до вторника на фоне роста опасений российского вторжения.

В результате израильские авиалинии El Al, Israir и Arkia начали предлагать эвакуационные полеты.

Так, авиакомпания El Al сообщила, что увеличивает количество в расписании полетов из Киева и будет выполнять дополнительные эвакуационные рейсы.

“По запросу Министерства иностранных дел El Al увеличивает расписание полетов из Киева и будет выполнять дополнительные рейсы в Киев и обратно. На данном этапе добавлено 2 рейса в понедельник (14.02.2022) - из Тель-Авива рейсы LY2651 и LY2653 и из Киева - рейсы LY2652 и LY2654”, - говорится в заявлении авиакомпании.

Авиалинии также анонсировали самолет во вторник (15.02.2022) - рейс МТА LY2651 и из Киева рейс LY2652. Цена билета варьируется в пределах 250 долларов.

При необходимости El Al рассмотрит возможность добавления дополнительных рейсов.

Тем временем израильские СМИ сообщают, что авиакомпания Israir с 13 по 17 февраля ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы израильтян из Киева. Стоимость перелета будет начинаться от 305 долларов, включая 8 кг ручной клади.

О рейсах авиакомпании Arkia известно, что первый самолет вылетит из Киева в понедельник, 14 февраля, в 19:00. Второй рейс вылетит из Одессы 15 февраля, в 12:00.

Израильтяне массово покидают Украину

Как сообщила гражданка Украины, пассажирка рейса "Киев - Тель-Авив" авиалиний МАУ, который вылетел накануне из "Борисполя" в 10:25, практически весь самолет был заполнен израильтянами, большинство из которых - религиозные.

“Самолет был заполнен. Ни одного свободного места в салоне не было. При посадке на рейс требуют паспорт, посадочный талон, а также декларацию на въезд в Израиль, которую необходимо заполнять за 48 часов до вылета на сайте Министерства здравоохранения. Практически все пассажиры были с израильскими паспортами, преимущественное количество которых хасиды", - сообщила очевидица.

При этом в аэропорту "Борисполь" не прекращается наплыв израильских граждан (религиозных), которые покидают Украину, добавляет она.

Отметим, что согласно обнародованному расписанию на табло аэропорта "Борисполь", в понедельник, 14 февраля, должно было быть выполнено 5 рейсов "Киев - Тель-Авив" компаниями Israir (1 рейс), МАУ (2 рейса), El Al (2 рейса).

На приезжих украинцев смотрят как на потенциальных мигрантов

Как рассказала в комментарии УНН путешествующая украинка рейсом в Израиль, граждан Украины сильнее других проверяют на паспортном контроле после прибытия в аэропорт “Бен-Гурион”. По предположениям самой пассажирки, это может быть связано с обостряющейся ситуацией на границах Украины и угрозой военного вторжения.

"На нас сразу смотрят очень пристально. Не так, как на всех остальных путешествующих. Людей, у которых паспорта стран ЕС или других государств - пропускают практически сразу. Нас (украинцев - ред.) держали на границе - кого-то по часу, кого-то по нескольку часов. Даже не спрашивают COVID-сертификат, форму или декларацию на въезд, а сходу требуют обратный билет. Если обратный вылет позже, чем через неделю - тут же уводят на допрос”, - сообщила очевидица.

По ее мнению, пограничники рассматривают украинцев как потенциальных мигрантов, поскольку сам Израиль также находится в напряжении из-за ситуации в Украине.

"Это чувствуется в вопросах, которые задают. Даже не сколько вопрос о цели визита, сколько об обратном билете и наличии работы в Украине. Если ты запинаешься на каком-то моменте, за него тут же цепляются и начинают допрашивать”, - отмечает очевидица.

Добавим

Израиль считает, что окно для эвакуации граждан из Украины быстро уменьшается и может быть полностью закрыто до утра среды (16 февраля).

В посольстве Израиля в Украине регистрировалось около 4500 израильтян, сообщило The Times of Israel министерство иностранных дел страны. По оценкам министерства, в стране проживает от 10 до 15 тысяч израильтян.

По данным местных СМИ, администрация Байдена предупредила Израиль, что Россия может вторгнуться в Украину в течение нескольких дней.

Кроме того, министерство иностранных дел Израиля в пятницу решило эвакуировать семьи израильских дипломатов из Украины из-за опасений российского вторжения и усиления напряжения на границе.