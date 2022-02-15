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Евакуаційні рейси та безліч хасидів в аеропорту: як Ізраїль вивозить своїх громадян з України

Евакуаційні рейси та безліч хасидів в аеропорту: як Ізраїль вивозить своїх громадян з України

Київ • УНН

 • 61926 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ізраїль розпочав евакуацію своїх громадян із території України на тлі загрози вторгнення російських військ. Ізраїльські ЗМІ пишуть, що їхні співвітчизники не поспішають залишати українську територію, а евакуаційні рейси летять напівпорожніми. Проте очевидці повідомили УНН про масовий наплив охочих ізраїльтян покинути країну, оскільки всі пасажирські місця у літаках заповнені до останнього.

Ізраїль збільшує кількість евакуаційних літаків

13 лютого прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет заявив про намір евакуювати якнайбільше ізраїльтян з України до вівторка на тлі зростання побоювань російського вторгнення.

У результаті, ізраїльські авіалінії El Al, Israir та Arkia почали пропонувати евакуаційні польоти.

Так, авіакомпанія El Al повідомила, що збільшує кількість у розкладі польотів із Києва та виконуватиме додаткові евакуаційні рейси.

“За запитом Міністерства закордонних справ El Al збільшує розклад польотів із Києва та виконуватиме додаткові рейси до Києва та назад. На даному етапі додано 2 рейси в понеділок (14.02.2022) - з Тель-Авіва рейси LY2651 та LY2653 та з Києва - рейси LY2652 та LY2654”, - йдеться у заяві авіакомпанії.

Авіалінії також анонсували літак у вівторок (15.02.2022) - рейс МТА LY2651 та з Києва рейс LY2652. Ціна квитка варіюється в межах 250 доларів.

При необхідності El Al розгляне можливість додавання додаткових рейсів.

Тим часом ізраїльські ЗМІ повідомляють, що авіакомпанія Israir з 13 до 17 лютого щодня виконуватиме евакуаційні рейси ізраїльтян з Києва. Вартість перельоту буде починатися від 305 доларів, включаючи 8 кг ручної поклажі.

Про рейси авіакомпанії Arkia відомо, що перший літак вилетить із Києва у понеділок, 14 лютого, о 19:00. Другий рейс вилетить із Одеси 15 лютого, о 12:00.

Ізраїльтяни масово покидають Україну

Як повідомила громадянка України, пасажирка рейсу "Київ - Тель-Авів" авіаліній МАУ, який вилетів напередодні з "Борисполя" о 10:25, практично весь літак був заповнений ізраїльтянами, більшість з яких - релігійні.

“Літак був заповнений. Жодного вільного місця у салоні не було. Під час посадки на рейс вимагають паспорт, посадковий талон, а також декларацію на в'їзд до Ізраїлю, яку необхідно заповнювати за 48 годин до вильоту на сайті Міністерства охорони здоров'я. Практично всі пасажири були із ізраїльськими паспортами, переважна кількість яких – хасиди”, - повідомила очевидиця.

При цьому в аеропорту "Бориспіль" не припиняється наплив ізраїльських громадян (релігійних), які залишають Україну, додає вона.

Зазначимо, що згідно з оприлюдненим розкладом на табло аеропорту "Бориспіль", за понеділок, 14 лютого, мало бути виконано 5 рейсів "Київ - Тель-Авів" компаніями Israir (1 рейс), МАУ (2 рейси), El Al (2 рейси).

На приїжджих українців дивляться як на потенційних мігрантів

Як розповіла в коментарі УНН подорожуюча українка рейсом до Ізраїлю, громадян України сильніше за інших перевіряють на паспортному контролі після прибуття в аеропорт “Бен-Гуріон”. За припущеннями самої пасажирки, це може бути пов'язане з ситуацією, що загострюється, на кордонах України та загрозою військового вторгнення.

“На нас одразу дивляться дуже уважно. Не так, як на решту подорожуючих. Людей, у яких паспорти країн ЄС чи інших держав – пропускають практично одразу. Нас (українців – ред.) тримали на кордоні – когось по годині, когось - по кілька годин. Навіть не запитують COVID-сертифікат, форму або декларацію на в'їзд, а відразу вимагають зворотний білет. Якщо зворотний виліт пізніше, ніж за тиждень - відразу відводять на допит”, - повідомила очевидиця.

На її думку, прикордонники розглядають українців як потенційних мігрантів, оскільки сам Ізраїль також перебуває у напруженні через ситуацію в Україні.

“Це відчувається у питаннях, які ставлять. Навіть не скільки питання про мету візиту, скільки про зворотний квиток та наявність роботи в Україні. Якщо ти запинаєшся на якомусь моменті, за нього чіпляються і починають допитувати”, - зазначає очевидиця.

Додамо

Ізраїль вважає, що вікно для евакуації громадян з України швидко зменшується і може бути повністю зачинене до ранку середи (16 лютого).

У посольстві Ізраїлю в Україні реєструвалося близько 4500 ізраїльтян, повідомило The Times of Israel міністерство закордонних справ країни. За оцінками міністерства, у країні проживає від 10 до 15 тисяч ізраїльтян.

За даними місцевих ЗМІ, адміністрація Байдена попередила Ізраїль, що Росія може вторгнутися в Україну протягом декількох днів.

Крім того, Міністерство закордонних справ Ізраїлю у п'ятницю вирішило евакуювати сім'ї ізраїльських дипломатів з України через побоювання російського вторгнення та посилення напруги на кордоні.

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