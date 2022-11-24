"Эвакуация не предусмотрена": Кличко рассказал о вариантах на случай блекаута

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«Эвакуация не предусмотрена. И вообще, куда нас эвакуировать? Но если мы можем найти более удобные места, где могли бы время провести – это другое дело. В случае полного блекаута, если может произойти разрушение системы тепло-, водо и электроснабжения, было бы неплохо, чтобы каждый имел договоренности в пригороде Киева с друзьями, знакомыми, у кого домик, чтобы определенное время провести там», – сообщил Кличко.

Он также добавил, что власти Киева просчитывают самые плохие сценарии. Уже сделаны запасы мазута для теплоснабжения, еды и воды. Организованные пункты обогрева, где люди смогут получить тепло, необходимую помощь, зарядить телефоны и павербанки, иметь доступ к интернету и телекоммуникациям.

Напомним

В школах Киева зимние каникулы продлятся с 26 декабря 2022 года по 27 января 2023 года.