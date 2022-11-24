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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25731 перегляди

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“Евакуації не передбачено”: Кличко розповів про варіанти на випадок блекауту

“Евакуації не передбачено”: Кличко розповів про варіанти на випадок блекауту

Київ • УНН

 • 977433 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У випадку повного блекауту евакуації в Києві не передбачено, але влада прораховує найгірші сценарії та готова надавати необхідну допомогу містянам. Про це в інтерв’ю BBC розповів міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

«Евакуації не передбачено. І взагалі, куди нас евакуйовувати? Але якщо ми можемо знайти більш зручні місця, де могли б певний час провести – це інша справа. У випадку повного блекауту, якщо може відбутись руйнування системи тепло-, водо і електропостачання, було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в передмісті Києва з друзями, знайомими, у кого будиночок, щоб певний час провести там», – повідомив Кличко.

Він також додав, що влада Києва прораховує найгірші сценарії. Уже зроблені запаси мазуту для теплопостачання, їжі та води. Організовані пункти обігріву, де люди зможуть отримати тепло, необхідну допомогу, зарядити телефони і павербанки, мати доступ до інтернету і телекомунікацій.

Нагадаємо

У школах Києва зимові канікули триватимуть з 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року.

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