“Евакуації не передбачено”: Кличко розповів про варіанти на випадок блекауту

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«Евакуації не передбачено. І взагалі, куди нас евакуйовувати? Але якщо ми можемо знайти більш зручні місця, де могли б певний час провести – це інша справа. У випадку повного блекауту, якщо може відбутись руйнування системи тепло-, водо і електропостачання, було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в передмісті Києва з друзями, знайомими, у кого будиночок, щоб певний час провести там», – повідомив Кличко.

Він також додав, що влада Києва прораховує найгірші сценарії. Уже зроблені запаси мазуту для теплопостачання, їжі та води. Організовані пункти обігріву, де люди зможуть отримати тепло, необхідну допомогу, зарядити телефони і павербанки, мати доступ до інтернету і телекомунікацій.

Нагадаємо

У школах Києва зимові канікули триватимуть з 26 грудня 2022 року до 27 січня 2023 року.