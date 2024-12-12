Это является помощью для детей: право оставлять учеников на второй год воспринимается с негативом из-за советского воспитания - образовательный омбудсмен

Школам в Украине могут предоставить право оставлять учеников на второй год обучения, но пока продолжается дискуссия. Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила в эфире Киев24, что подобная практика является распространенной за рубежом; кроме того эта инициатива будет касаться небольшого количества учеников, передает УНН.

Детали

Если украинским школам предоставят право оставлять учеников всех классов на второй год обучения, соответствующую возможность следует воспринимать как помощь для детей и родителей.

Иногда педагоги видят: ребенку лучше еще раз пройти обучение. Потому что когда он не усваивает такие глобальные предметы, как математика. Переход в следующий класс - он уже математику, алгебру и геометрию понимать не будет. Этот весь предмет выпадет в следующих классах. будут огромные образовательные потери.

Как это будет определяться? Это будет обсуждаться. Это лишь идея для обсуждения, - отметила омбудсмен.

По словам чиновницы, педагоги поддерживают эту необходимость, но сейчас идет дискуссия, поскольку не все родители поддерживают.

Надежда Лещик напомнила, что соответствующая практика есть за рубежом.

Замечу, что с советских времен идет клеймо, что если останешься на второй год обучения, то это наказание для родителей, для учеников, это ребенок - не такой. За рубежом наоборот, это воспринимается, как помощь ребенку, и ничего страшного в этом не усматривается. У нас пока еще есть следствие советского воспитания.