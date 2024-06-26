В Верховную Раду пока не поступали от Кабинета министров законодательные инициативы относительно потенциального увольнения отдельных категорий военных в запас. Вопрос демобилизации это вопрос полной ответственности правительства. Об этом во время брифинга рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

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Это вопрос полной ответственности Кабинета министров. Хочу напомнить, что когда мы на финишном этапе рассматривали этот законопроект, то в комитет и парламент в целом поступило обращение премьер-министра Украины, министра обороны, которые попросили исключить из того финального текста вопросы, связанные с увольнением с военной службы отдельных категорий военнослужащих и Верховная Рада поручила, приняв этот закон, разработать соответствующий проект закона, который бы предусматривал критерии, основания, сроки возможного потенциального увольнения отдельных категорий военных, которые уже отслужили определенный срок службы. Сейчас в Верховную Раду такие законодательные инициативы не поступали от Кабинета министров - сказал Вениславский.

Напомним

В апреле Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации, из которого были исключены нормы по демобилизации военных, которые несли службу в течение 36 месяцев с начала войны.

Верховная Рада дала поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих.