“Це питання повної відповідальності Кабінету міністрів”: Веніславський про розробку законопроєкту щодо демобілізації
Київ • УНН
До Верховної Ради не надходило жодних законодавчих ініціатив від Кабінету Міністрів щодо можливого звільнення окремих категорій військовослужбовців у запас, оскільки питання демобілізації перебуває у повній компетенції уряду.
До Верховної Ради наразі не надходили від Кабінету міністрів законодавчі ініціативи щодо потенційного звільнення окремих категорій військових у запас. Питання демобілізації це питання повної відповідальності уряду. Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Деталі
Це питання повної відповідальності Кабінету міністрів. Хочу нагадати, що коли ми на фінішному етапі розглядали цей законопроєкт, то до комітету та парламенту загалом надійшло звернення прем’єр-міністра України, міністра оборони, які попросили виключити з того фінального тексту питання, пов’язані зі звільненням з військової служби окремих категорій військовослужбовців і Верховна Рада доручила, ухваливши цей закон, розробити відповідний проєкт закону, який би передбачав критерії, підстави, строки можливого потенційного звільнення окремих категорій військових, які вже відслужили певний термін служби. Наразі до Верховної Ради такі законодавчі ініціативи не надходили від Кабінету міністрів
Нагадаємо
У квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію, з якого були виключені норми щодо демобілізації військових, які несли службу протягом 36 місяців з початку війни.
Верховна Рада дала доручення Кабміну розробити законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців.