"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на новые обвинения россии в адрес Украины, пишет УНН.

Детали

"Снова. Это уже хроническое. Есть неопровержимые факты, единое (в разных странах) понимание причин и последствий, полное неверие даже нейтральных стран в "украинский след в теракте в "Крокус Сити Холле". И тем не менее, после вранья путина (ничем другим объяснить наличие у этого субъекта навязчиво-компульсивной идеи, вызывающей его неадекватные высказывания), ложь официально распространяет субъект патрушев, а после этого и "глава фсб" бортников... Вопрос: почему такое демонстративное проявление коллективной неадекватности? Какие резонансы?" - отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на заявления секретаря редбеза рф николая патрушева и главы фсб рф александра бортникова.

Дополнение

За смертоносной атакой "Крокус Сити Холл" под москвой, за которую даже в рф ответственность возложили на радикальных исламистов, и после заявлений западных стран, что за этим стоит "ИГИЛ", секретарю совбеза рф патрушеву привиделась Украина. Глава фсб рф бортников также в обвинениях упомянул о Великобритании, США и Украине, однако, по данным росСМИ, отметил, что заказчик нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" пока не установлен.