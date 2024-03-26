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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

"Это уже хроническое": Подоляк ответил на новые заявления секретаря совбеза рф и главы фсб

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 13:11  •  3097 просмотра

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Обвинения россии в причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" были опровергнуты советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком, который назвал их хронической ложью и коллективной неадекватностью.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на новые обвинения россии в адрес Украины, пишет УНН

Детали

"Снова. Это уже хроническое. Есть неопровержимые факты, единое (в разных странах) понимание причин и последствий, полное неверие даже нейтральных стран в "украинский след в теракте в "Крокус Сити Холле". И тем не менее, после вранья путина (ничем другим объяснить наличие у этого субъекта навязчиво-компульсивной идеи, вызывающей его неадекватные высказывания), ложь официально распространяет субъект патрушев, а после этого и "глава фсб" бортников... Вопрос: почему такое демонстративное проявление коллективной неадекватности? Какие резонансы?" - отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк на заявления секретаря редбеза рф николая патрушева и главы фсб рф александра бортникова.

Дополнение

За смертоносной атакой "Крокус Сити Холл" под москвой, за которую даже в рф ответственность возложили на радикальных исламистов, и после заявлений западных стран, что за этим стоит "ИГИЛ", секретарю совбеза рф патрушеву привиделась Украина. Глава фсб рф бортников также в обвинениях упомянул о Великобритании, США и Украине, однако, по данным росСМИ, отметил, что заказчик нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" пока не установлен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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