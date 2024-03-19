Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата и высылает его из соображений безопасности

Из посольства россии в Эстонии вышлют сотрудника с дипломатическим статусом, он объявлен персоной нон грата. Об этом заявил эстонский МИД, пишет УНН со ссылкой на издание Delfi.

Детали

МИД Эстонии 19 марта вызвал временного поверенного в делах россии, чтобы сообщить об объявлении сотрудника посольства рф с дипломатическим статусом персоной нон грата. В МИД сообщили, что объявленный нежелательным сотрудник должен покинуть страну.

В ведомстве заявили, что Эстония не намерена терпеть действия россии против независимости и суверенитета страны. В частности, в МИД заявили, что российские спецслужбы координируют против республики Эстония гибридные операции и призвали прекратить подобные операции, направленные против безопасности Эстонской Республики.

Эстония обсуждает этот вопрос с партнерами и союзниками и готова в случае необходимости принять дополнительные меры для защиты нашего общества и наших ценностей - заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии.

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