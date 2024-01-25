Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет
В течение следующих четырех лет Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Это является признанием постоянной угрозы, с которой сталкивается Украина со стороны России.
Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец
Уполномоченный по правам человека приветствовал резолюцию ПАСЕ, которая призывает россию и беларусь прекратить депортацию украинских детей. Лубинец назвал резолюцию историческим решением, которое способствует установлению справедливости и наказанию виновных. Он подтвердил обязательство Украины вернуть каждого депортированного ребенка и незаконно задержанного гражданина.
Руководство НАБУ и САП обсудило отмену "правок Лозового" с послом Британии в Украине
Антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обсудили с послом Великобритании Мартином Харрисом сотрудничество и законодательные изменения. Во время встречи также обсуждался вопрос создания независимого экспертного учреждения при НАБУ.
Адские атаки в Одесской области и восстановление жилья людей: в обладминистрации рассказали о ситуации в регионе
Российские террористы нанесли удары с беспилотников по украинскому городу Одесса, нанеся значительный ущерб и ранив нескольких человек.
Армейцы рф обстреляли Никопольский район: повреждены шесть домов и коммуникации
Российские войска снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив шесть частных домов, перебив линии электропередач и газопровод. Несмотря на массированные артиллерийские обстрелы, пострадавших нет.
Экспериментальное лечение в области генной терапии позволило восстановить слух у детей, которые имели врожденную глухоту
Достижения генной терапии помогли восстановить слух у пяти из шести детей, которые родились глухими из-за мутации в гене OTOF. Успешное лечение заключалось во введении во внутреннее ухо функционирующей версии отоферлина, ключевого белка для восстановления слуха.
На Сумщине в результате ДТП погиб водитель и пострадала 16-летняя пассажирка
46-летний мужчина погиб, а его дочь-подросток получила травмы в автокатастрофе в Сумской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Рассказал об оборонных потребностях и пригласил на саммит мира: Зеленский провел разговор с президентом Словении
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, во время которого поздравил Словению с членством в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее поддержку Украины.
"Стальной кордон" Харьковщины: позиции в считанных километрах от границы с врагом посетил министр МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил бойцов "Стального рубежа" в Харьковской области, чтобы проинспектировать материально-техническое обеспечение и почтить военнослужащих. Игорь Клименко высоко оценил усилия бойцов в борьбе с вражескими беспилотниками и противостоянии обстрелам на передовой.
НАПК выявило необоснованные активы на почти четыре миллиона гривен у чиновника киевской полиции
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.