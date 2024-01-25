Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  146536 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  156537 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  146403 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  143559 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170059 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  173720 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154009 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет

В течение следующих четырех лет Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Это является признанием постоянной угрозы, с которой сталкивается Украина со стороны России.

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Уполномоченный по правам человека приветствовал резолюцию ПАСЕ, которая призывает россию и беларусь прекратить депортацию украинских детей. Лубинец назвал резолюцию историческим решением, которое способствует установлению справедливости и наказанию виновных. Он подтвердил обязательство Украины вернуть каждого депортированного ребенка и незаконно задержанного гражданина.

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Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец

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Достижения генной терапии помогли восстановить слух у пяти из шести детей, которые родились глухими из-за мутации в гене OTOF. Успешное лечение заключалось во введении во внутреннее ухо функционирующей версии отоферлина, ключевого белка для восстановления слуха.

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46-летний мужчина погиб, а его дочь-подросток получила травмы в автокатастрофе в Сумской области. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, во время которого поздравил Словению с членством в Совете Безопасности ООН и выразил надежду на ее поддержку Украины.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко посетил бойцов "Стального рубежа" в Харьковской области, чтобы проинспектировать материально-техническое обеспечение и почтить военнослужащих. Игорь Клименко высоко оценил усилия бойцов в борьбе с вражескими беспилотниками и противостоянии обстрелам на передовой.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что сбережения и общие официальные доходы работника полиции, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

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