Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине в течение четырех лет

В течение следующих четырех лет Украина будет получать 0,25% ВВП Эстонии в качестве военной помощи. Об этом сообщило Минобороны, передает УНН.

Особая благодарность за военную и финансовую помощь нашей стране. Наши партнеры как никто другой понимают опасность, которая исходит от россии. В течение следующих четырех лет 0,25% ВВП Эстонии будут поступать Украине в качестве военной помощи - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Детали

Сегодня заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков и Иван Гаврилюк встретились с постоянным секретарем Министерства обороны Эстонии Кусти Сальмом и директором Эстонского центра оборонных инвестиций Магнусом-Вальдемаром Сааром.

Там украинская сторона поблагодарила за устойчивую поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также отметила участие Эстонии в создании артиллерийской коалиции, ІТ-коалиции и запуске Таллиннского механизма для усиления киберподдержки Украины.

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