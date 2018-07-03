Ernst&Young проверила финансы коммерческих "дочек" ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young (ЕY) провела аудит финансовой деятельности Федерации футбола Украины и всех ее коммерческих "дочек" по итогам 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что консолидированная финансовая отчетность ФФУ, которую проверяли в Ernst&Young, включала в себя финансовые отчетности следующих компаний:
ГС “Федерация футбола Украины”,
ООО “ФФУ Маркетинг”,
ООО “ФФУ Тикет”,
ООО “ФФУ Продакшн”,
ООО “Спорт Технология”,
ООО “Специализированное строительное предприятие “ФФУ Строй”,
ООО “ФФУ Шоп”,
ООО “ФФУ Ивент” и НЗПО “Центр лицензирования”.
По итогам аудита международной консалтинговой компании ФФУ получила следующие выводы.
“По результатам проведенного аудита ЕY подготовил отчет независимого аудитора от 20 марта 2018 года, согласно которому консолидированная финансовая отчетность в целом достоверно, во всех существенных аспектах, представляет финансовое состояние и результаты деятельности ФФУ и ее дочерних предприятий, с определенными оговорками относительно отдельных статей отчетности о финансовом состоянии и результатах деятельности”, - говорится в документе.
Справка: Ernst&Young — британская аудиторско-консалтинговая компания, которая является одной из крупнейших в мире и специализируется на проведении аудиторских проверок по вопросам подтверждения финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. EY является лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Также компания EY является партнером УЕФА.
Напомним, в НАБУ открыли уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при проведении закупки искусственного покрытия для футбольных полей в конце 2017 года. Закупки преимущественно происходили в ООО “ФФУ Продакшн”.
Заметим, что в рамках производства еще никому не было сообщено о подозрении.
Вместе с тем, в антикоррупционном комитете ВРУ заявили о возможном конфликте интересов в деле руководителя САП Назара Холодницкого.
По этому поводу уже высказались в Transparency International, посоветовав главе САП сложить с себя полномочия вице-президента ФФУ.