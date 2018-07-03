Ernst&Young перевірила фінанси комерційних “дочок” ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Британська аудиторсько-консалтингова компанія Ernst&Young (ЕY) провела аудит фінансової діяльності Федерації футболу України та усіх її комерційних “дочок” за підсумками 2017 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний документ.
Зазначається, що консолідована фінансова звітність ФФУ, яку перевіряли у Ernst&Young, включала в себе фінансові звітності таких компаній:
ГС “Федерація Футболу України”,
ТОВ “ФФУ Маркетинг”,
ТОВ “ФФУ Тікет”,
ТОВ “ФФУ Продакшн”,
ТОВ “Спорт Технологія”,
ТОВ “Спеціалізоване будівельне підприємство “ФФУ Буд”,
ТОВ “ФФУ Шоп”,
ТОВ “ФФУ Івент” та НЗПО “Центр Ліцензування”.
За підсумками аудиту міжнародною консалтинговою компанію, ФФУ отримало такі висновки.
“За результатами проведеного аудиту ЕY підготував звіт незалежного аудитора від 20 березня 2018 року, відповідно до якого консолідована фінансова звітність в цілому достовірно, в усіх суттєвих аспектах, представляє фінансовий стан та результати діяльності ФФУ та її дочірніх підприємств, з певними застереженнями щодо окремих статей звітів про фінансовий стан та результати діяльності”, — йдеться у документі.
Довідка: Ernst&Young — британська аудиторсько-консалтингова компанія, що є однією з найбільших у світі та спеціалізується на проведенні аудиторських перевірок з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансового звiтування. EY є лідером з аудиту, оподаткування, супроводу угод та консультування.
Також компанія EY є партнером УЄФА.
Нагадаємо, у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час проведення закупівлі штучного покриття для футбольних полів наприкінці 2017 року. Закупівлі переважно відбувалися у ТОВ “ФФУ Продакшн”.
Зауважимо, що в рамках провадження ще нікому не було повідомлено про підозру.
Разом з тим, в антикорупційному комітеті ВРУ заявили про можливий конфлікт інтересів у справі керівника САП Назара Холодницького.
З цього приводу вже висловилися у Transparency International, порадивши очільнику САП скласти з себе повноваження віце-президента ФФУ.