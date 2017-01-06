Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области превышен на 32%
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на сегодня, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кировоградской области превышен на 32%. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко.
По его словам, на 18 территориях из 21 зафиксировано превышение эпидпорога.
"В городах областного значения высокие цифры - где-то в 1,5-2 больше предыдущего показателя эпидемического прошлого года", - сообщил О.Рыбальченко.
Напомним, по меньшей мере 3 тыс. 72 человека уже сделали прививки от гриппа в Кировоградской области.