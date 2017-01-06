Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на Кіровоградщині перевищено на 32%
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на сьогодні, епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на Кіровоградщині перевищено на 32%. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
За його словами, на 18 територіях з 21 зафіксовано перевищення епідпорогу.
“В містах обласного значення високі цифри, — десь в 1,5-2 більше від попереднього показника епідемічного минулого року”, — повідомив О.Рибальченко.
Нагадаємо, щонайменше 3 тис. 72 особи вже зробили щеплення від грипу на Кіровоградщині.