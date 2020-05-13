Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 176,16 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"13 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 146-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 13-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
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- Энергоблок №4 Ровенской АЭС с 12 мая 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 28-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2500 МВт, РАЭС - 1 845 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 600 МВт.
"За прошедшие сутки, 12 мая, станциями выработано 176,16 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 43,79 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 12 мая в работу энергосистемы Украины вернули один атомный блок и вывели в резерв другой.
Как сообщал УНН, в Украине с начала года более чем на 8% уменьшился объем производства электроэнергии.