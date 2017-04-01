Энергоблок №3 Ровенской АЭС подключен к энергосети
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Вчера, 31 марта, в 12:42 энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
Как сообщили в пресс-службе, в ближайшее время планируется подключение турбогенератора ТГ-1 энергоблока №1, после замены блочного трансформатора Т-1.
"По состоянию на 6:00 1 апреля во работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2595 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Справка. Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. КВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. КВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.