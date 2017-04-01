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Енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі

Енергоблок №3 Рівненської АЕС підключено до енергомережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Учора, 31 березня, о 12:42 енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) підключено до енергомережі після завершення поточного ремонту. Триває поступове планове підвищення потужності енергоблоку, передає УНН із посиланням на прес-службу Міненерговугілля.

Як повідомили у прес-службі, найближчим часом планується підключення турбогенератора ТГ-1 енергоблоку №1, після заміни блочного трансформатора Т-1.

"Станом на 6 годину 1 квітня у роботі перебувають чотири енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2 595 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Довідка. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

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