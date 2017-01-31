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Энергоблок №1 Ровенской АЭС подключили к энергосети

Энергоблок №1 Ровенской АЭС подключили к энергосети

Киев • УНН

 • 7453 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. После завершения планово-предупредительного ремонта энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключили к энергосети. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

"31 января 2017 года в 10:56 энергоблок № 1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта, который длился 38,8 суток", - скзаано в сообщении.

Сейчас мощность блока составляет 30%, продолжается постепенное плановое повышение мощности энергоблока.

Так, по состоянию на 12 часов 31 декабря в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1585 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

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